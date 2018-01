Libye: au moins 9 morts dans un double attentat à Benghazi

Au moins neuf personnes ont été tuées et une trentaine blessées mardi soir à Benghazi dans un double attentat à la voiture piégée devant une mosquée dans le centre de cette ville de l’est libyen, selon des sources médicales et de sécurité. Une porte-parole de l’hôpital al-Jala de Benghazi, Fadia al-Barghathi, a fait état d’un « bilan provisoire de 43 victimes », dont au moins 9 morts.

Un véhicule piégé a explosé au moment où les fidèles sortaient d’une mosquée dans le quartier d’al-Sleimani dans le centre de la ville, a précisé une source des services de sécurité.

Une deuxième voiture a explosé 30 minutes plus tard dans le même périmètre, faisant plus de victimes parmi les services de sécurité et les civils, a ajouté la même source.

Cette mosquée est connue pour être un fief de groupes salafistes qui ont combattu les djihadistes à Benghazi aux côtés des forces de l’homme fort de l’est libyen, le maréchal Khalifa Haftar.

La Libye est plongée dans le chaos depuis la révolte populaire qui a mis fin au régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

Benghazi, qui a été un bastion de la révolution libyenne, était devenue un fief de groupes djihadistes. La ville a été particulièrement touchée par des violences visant notamment les représentations diplomatiques et les forces de sécurité.

source: Belga