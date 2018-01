Jupiler Pro League – Le Standard battu 2-1 dans le temps additionnel à Zulte Waregem, quitte le top 6

Le Standard s’est incliné 2-1 sur le terrain de Zulte Waregem mardi lors de la soirée d’ouverture de la 23e journée de la Jupiler Pro League de football. Ivan Saponjic a offert la victoire aux Flandriens dans les arrêts de jeu (90e + 2). Le Standard (29 points) sort du top-6 synonyme de play-off I au profit de Saint-Trond (32 points), vainqueur 2-0 de Malines. Courtrai, désormais 7e, est allé gagner 0-3 à Mouscron. Après un début de match fermé, Zulte Waregem profita d’une erreur de Kostas Laifis pour ouvrir la marque. Le défenseur chypriote, pressé par Sander Coopman, perdit le ballon devant son grand rectangle. Le ballon arriva dans les pieds d’Idrissa Doumbia dont la frappe déviée trompa Jean-François Gillet (26e).

Privés d’Orlando Sa, malade, les Liègeois se montraient peu inspirés en attaque, même si Sammy Bossut devait détourner des tentatives de Laifis (29e) et de Carlinhos (45e).

Les Rouches affichèrent un meilleur visage en deuxième période et recollèrent d’ailleurs au score grâce à Renaud Emond qui prolongea un centre de Collins Fai (73e). Le Standard pressait pour s’imposer et Duje Cop manqua l’occasion de faire 1-2 (81e), avant qu’Edmilson n’hérite d’un deuxième carton jaune dans les dernières minutes (89e).

En supériorité numérique, Zulte Waregem poussait et Saponjic, esseulé dans le grand rectangle, offrit la victoire aux Flandriens dans les arrêts de jeu (90e +2). Avec ce revers, le Standard quitte déjà le top 6 et chute à la huitième place suite aux succès de Courtrai et de Saint-Trond.

Sur le terrain de Mouscron, Courtrai a fait la différence en deuxième période après 45 premières minutes équilibrées. Jérémy (53e), Teddy Chevalier (75e) et Idir Ouali (77e) ont permis aux Courtraisiens de s’imposer 0-3 au Cannonier et de s’emparer de la septième place. Les Mouscronnois, de leur côté, n’ont pas réussi à relever la tête après le revers (2-0) à Charleroi et tombent à la douzième place.

Dans le dernier match de ce mardi, Saint-Trond a retrouvé sa place dans le top 6 après une victoire 2-0 face à Malines. Des buts de Jorge Teixeira (16e) et Damien Dussaut (58e) ont suffi aux Trudonnaires pour l’emporter.

Malines (18 points), avant-dernier, pourrait être dépassé par Eupen (16 points), si les Pandas battent Charleroi, 2e, mercredi soir (20h30).

