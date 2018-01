Caroline Wozniacki rejoint Elise Mertens dans le dernier carré de l’Open d’Australie

Tweet on Twitter

Caroline Wozniacki a rejoint Elise Mertens dans le dernier carré de l’Open d’Australie. La Danoise, 2e mondiale et 2e tête de série, a battu en quarts de finale l’Espagnole Carla Suarez Navarro, 39e mondiale, en trois sets 6-0, 6-7 (3/7), 6-2 et 2h11 de jeu mardi à Melbourne. Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WTA 37) avait validé son billet pour les demi-finales en dominant l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 4/N.4) 6-4, 6-0.

Caroline Wozniacki retrouve le dernier carré du Grand Chelem australien pour la seconde fois, après 2011 lorsqu’elle avait été éliminée par la Chinoise Li Na. L’année suivante, elle avait été sortie en quarts de finale par Kim Clijsters.

La joueuse danoise de 27 ans avait été N.1 mondiale en 2010, sans avoir de titre majeur à son palmarès. Après plusieurs années difficiles, elle est revenue dans le top 10 la saison dernière grâce à de solides performances. Elle a remporté son plus beau trophée au Masters en octobre.

Wozniacki et Mertens s’étaient rencontrées une première fois l’année dernière au tournoi de Bastad. La Danoise s’y était imposée en trois sets. « Mais c’était sur terre battue », dit Elise Mertens. « Je m’attends de toute manière à un match difficile. Mais bon, c’est une demi-finale. Tout peut arriver. En outre, je n’aurai rien à perdre. Je serai l’outsider, un peu comme aujourd’hui. Mais je suis prête et j’ai encore de l’énergie ».

Source: Belga