Réintroduit dans le massif du Jura il y a 40 ans, le lynx boréal est aujourd’hui menacé par les accidents de la route.

Entre septembre et décembre 2017, 7 lynx ont été percutés et six tués: une hécatombe pour cette espèce protégée. Le centre Athénas, dans le Jura, spécialisé dans la sauvegarde du Lynx, vient en aide aux félins accidentés.