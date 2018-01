Visites domiciliaires : « Personne ne m’empêchera d’héberger des migrants »

Depuis plusieurs jours, de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer le projet de loi sur les visites domiciliaires, examiné en commission, puis finalement reporté. Des associations, des juges d’instruction, des membres de l’opposition mais aussi des citoyens.

Aline, une jeune célibataire qui a accueilli trois migrants à deux reprises, a pris connaissance de ce projet de loi ce dimanche, alors qu’elle participait à la chaîne humaine entre la gare du Nord et le parc Maximilien. « Quand on me l’a dit, je suis tombée des nues. Comment en est-on arrivé là ? Comment, dans une démocratie, peut-on en arriver là ? Ça m’a fait penser à la scène d’ouverture d’Inglorious Bastards de Tarantino, où un SS entre chez une famille française pour trouver des Juifs. Une chose est sûre : si le vote passe et qu’un jour, des flics rentrent chez des gens pour attraper des migrants… Je demande à voir. Ce sera un scandale, une honte mondiale ! ». Aline n’est pas la seule à être révoltée.

« Une délit de solidarité »

Ce lundi, la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés a appelé ses 31.500 membres à écrire aux députés pour leur demander de ne pas approuver ce texte. Pour beaucoup, l’enjeu qui se joue derrière ces visites domiciliaires, c’est le « délit de solidarité ». Et ce, malgré la tentative d’Olivier Chastel, le président du MR, selon qui « il n’est pas question de criminaliser les hébergeurs ». « C’est exactement ce que ça veut dire. Le message, c’est : si vous aidez les migrants, vous serez punis. C’est extrêmement choquant ! », martèle Isabelle, hébergeuse liégeoise. Mère de deux enfants de 8 et 10 ans, elle continuera à en accueillir, même si l’avant-projet est adopté. « Quel message j’enverrais à mes enfants si j’arrêtais ?! Celui de n’ouvrir sa porte à personne. » Même discours pour Florent, qui dort parfois avec son colocataire pour prêter son lit à des migrants. « D’un côté, je comprends que le gouvernement porte un tel projet. Ils ont visiblement décidé, comme beaucoup de dirigeants européens, de draguer l’électorat d’extrême-droite. Là, c’est bingo ! Mais il y a un moment où nous, les citoyens, devons dire ‘stop’. Personne ne m’empêchera d’aider un autre être humain si j’en ai envie. Personne ne m’empêchera d’héberger des migrants si je le peux. Et ce n’est certainement pas un projet comme ça qui va régler la question migratoire. Prétendre le contraire est une bêtise sans nom. » Pour son colocataire, l’idée qu’induit le projet de loi criminalise les sans-papiers de façon très dure. « Cela revient à dire que nous hébergeons des criminels. On accueille parfois des gars qui ont notre âge… Ils n’ont rien fait de mal ! Ils sont simplement nés du mauvais côté de la frontière. »

D’après le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), qui défend le projet avec ses collègues de la N-VA, Jan Jambon et Théo Francken, le texte a été élaboré avant que l’action d’hébergement de la Plateforme citoyenne ne se mette en place. « De près ou de loin, il n’a rien à voir avec ce qui s’y passe », a-t-il indiqué. Le projet, qui vise les personnes illégales refusant de se soumettre à un ordre de quitter le territoire, ne concerneraient pas les migrants du parc Maximilien. « Pour autant que je sache, les gens qui se trouvent au parc Maximilien ne sont pas dans ce cas », a-t-il souligné.