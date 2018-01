Shutdown aux Etats-Unis – Feu vert du Sénat US à la fin du « shutdown », Trump se félicite

Tweet on Twitter

Le Sénat américain a approuvé lundi le texte de financement temporaire du budget fédéral qui doit mettre fin à trois jours de paralysie partielle des administrations fédérales. Les leaders démocrates du Sénat ont accepté un texte assurant le financement de l’Etat jusqu’au 8 février, adopté à une large majorité de 80 voix favorables et 18 contre Le compromis adopté au Sénat devrait, sauf énorme surprise, l’être aussi par la Chambre des représentants dans la foulée, avant d’être signé par Donald Trump en fin de journée. Le premier « shutdown » de l’ère Donald Trump aura donc duré trois jours. Le dernier, qui remonte à 2013, sous l’administration du président démocrate Barack Obama, avait duré seize jours.

« Les démocrates ont réalisé que leur position était indéfendable », a lancé tout sourire Sarah Sanders lors de son point de presse quotidien en milieu de journée. Elle a lu un bref communiqué de réaction du président, dans lequel il se dit « content que les démocrates aient décidé de se montrer raisonnables ».

Ces derniers n’ont finalement pas obtenu de contreparties fermes sur l’immigration de la part des républicains. Ils souhaitent cependant avancer sur ce dossier, et aboutir rapidement à la régularisation des « Dreamers », dont le statut temporaire accordé sous Barack Obama a été supprimé en septembre.

Dès l’entrée en vigueur du « shutdown », la Maison Blanche avait affirmé qu’il ne serait pas question de négocier sur l’immigration tant qu’un budget temporaire n’aurait pas été voté. Elle a, de fait, eu gain de cause sur ce point.

