Présidentielle tchèque – Le second tour du scrutin présidentiel prévu vendredi et samedi s’annonce très serré

Le second tour du scrutin présidentiel tchèque prévu vendredi et samedi entre le chef de l’Etat sortant, le pro-russe Milos Zeman, et son rival pro-européen Jiri Drahos, s’annonce extrêmement serré, selon différents sondages publiés à Prague. M. Zeman, 73 ans, connu aussi pour ses opinions pro-chinoises et anti-musulmanes et bénéficiant d’un fort soutien en province, a obtenu 38,56% au premier tour, tandis que M. Drahos, 68 ans, ex-chef de l’Académie des sciences, en a réuni 26,60%, grâce notamment aux électeurs de Prague et d’autres grandes villes. M. Drahos est donné légèrement favori par les analystes, du fait que la plupart des sept autres candidats lui ont apporté leur soutien.

Le second tour sera toutefois « extrêmement palpitant », prévoit le quotidien Dnes, en commentant lundi un sondage de l’agence STEM/MARK basé sur 1.078 réponses: 47% des Tchèques interrogés sont « fermement décidés » à voter Drahos, contre 43% pour Zeman. « Aucun des deux candidats n’a encore fait pencher la balance en sa faveur en s’assurant plus de 50% », constate le journal. Et 10% de ceux qui ont l’intention de voter, soit environ un demi-million de Tchèques, n’ont pas encore arrêté leur choix, selon STEM/MARK.

Selon un autre sondage réalisé par les agences Kantar TNS et Median pour la télévision publique CT, 45,5% des électeurs tchèques se prononcent pour M. Zeman et 45% pour M. Drahos. « Environ 9,5% (des 1.522 personnes interrogées) restaient encore indécises », a précisé l’analyste de l’agence Kantar TNS, Pavel Ranocha.

De son côté, le grand hebdomadaire Reflex a publié jeudi une simulation détaillée des reports de voix des candidats malheureux, prédisant un résultat quasiment nul 50% à 50%, avec seulement 3.336 de voix d’avance pour le président sortant.

Deux duels télévisés opposeront les candidats avant le scrutin: mardi à la télévision privée TV Prima et jeudi, à la veille du début du scrutin, à la télévision publique CT. Les bureaux de vote ouvrent à 14H00 HB vendredi pour fermer à 22H00 HB. Samedi, ils fonctionneront entre 08H00 et 14H00 HB. Le résultat sera connu samedi dans l’après-midi.

