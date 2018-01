Les Belges à l’étranger – Après l’exploit contre City, Liverpool, à nouveau sans Mignolet, chute à Swansea

Après le sublime, la déception: Liverpool s’est incliné 1-0 chez la lanterne rouge Swansea lundi aau Liberty Stadium en clôture de la 24e journée de Premier League, un peu plus d’une semaine après son exceptionnelle victoire contre le leader Manchester City (4-3). Le gardien allemand Loris Karius avait conservé la confiance de son entraîneur Jürgen Klopp, le Diable Rouge Simon Mignolet se retrouvant ainsi à nouveau sur le banc. Huit jours après leur brillant succès d’Anfield et moins d’un mois après leur large victoire sur Swansea lors dun « Boxing Day » (5-0), les « Reds » ont manqué d’inspiration contre les Gallois, dominant sans conviction pour finalement céder peu avant la pause.

Au classement, les hommes de Jürgen Klopp, qui enregistrent leur première défaite depuis 18 matches toutes compétitions confondues, restent à la 4e place (47 pts), à trois longueurs de Chelsea (3e avec 50 pts) et six de Manchester United (2e avec 53 pts). Ils sont désormais sous la menace de Tottenham (5e avec 45 pts) dans la lutte pour la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

Les « Swans » du (nouveau) coach portugais Carlos Carvalhal restent derniers (20 pts), mais se rapprochent du premier non relégable Stoke (17e avec 23 pts).

Liverpool a bien sûr eu la possession. Mais malgré la présence de son nouveau « Fab Four », qui avait été tellement performant contre Manchester City, la qualité n’a pas été là.

Oxlade-Chamberlain avait alors parfaitement repris le flambeau de Coutinho, parti au début du mois au FC Barcelone.

L’Anglais n’a cette fois pas franchement convaincu, ni les autres membres du quatuor offensif Mané, Salah et Firmino, qui a touché le poteau dans le temps additionnel (90+4).

La recrue vedette du mercato Virgil van Dijk, transféré pour renforcer l’arrière-garde des « Reds » n’a pas non plus été vraiment au niveau. C’est lui qui a mal repoussé le corner de Sam Clucas, offrant ainsi à Alfie Mawson la balle de match à la 40e.

