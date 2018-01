Le pape dénonce la misère des périphéries des grandes villes

Le pape François a dénoncé dimanche, au dernier jour de son voyage au Pérou, la misère des villes où s’entassent des « non citadins » ou « des restes urbains », dont trop d’enfants, en lançant un appel à la solidarité. Lors d’une messe célébrée devant 1,3 million de fidèles (selon les autorités locales) sur une base aérienne de Lima, juste avant de quitter le pays, le pape argentin a constaté: « il y a un très grand nombre de ‘non citadins’, des ‘citadins à moitié’ ou des ‘restes urbains’, qui gisent au bord de nos chemins, qui vont vivre dans les périphéries de nos villes sans les conditions nécessaires pour mener une vie digne ».

« Il est douloureux de constater que, très souvent, parmi ces ‘restes urbains’, on distingue des visages de beaucoup d’enfants et d’adolescents. On distingue le visage de l’avenir », a-t-il ajouté.

Pour le pape, les villes sont « un lieu de l’indifférence, qui nous transforme en des personnes anonymes et sourdes vis-à-vis des autres, qui nous font devenir des êtres impersonnels au coeur insensible ».

« Que l’avilissement soit surmonté grâce à la fraternité, l’injustice vaincue par la solidarité et la violence réduite au silence par les armes de la paix », a-t-il exhorté dans son homélie.

François reprend ici beaucoup d’expressions de son encyclique « Evangelii Gaudium » (« La joie de l’Evangile »), un document écrit de sa main qui critique vivement le système économique mondial.

L’Argentin Jorge Bergoglio, un vrai pasteur de terrain, a sillonné pendant des années les périphéries déshéritées de Buenos Aires. Son expérience de la crise économique argentine a aussi alimenté sa vision de la misère des grandes villes peuplées de paysans perdant leurs repères culturels.

Cette vision a été fortement influencée par la « théologie du peuple », la variante argentine de la « théologie de la libération », toutefois non violente et non axée sur la lutte des classes marxisante. Ce courant valorise la culture et la piété populaire des gens communs, à laquelle il a rendu hommage durant son voyage.

