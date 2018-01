La louve sauvage repérée en Flandre a probablement tué deux moutons à Meerhout

La louve qui a été repérée il y a quelques jours en Belgique, et qui, par là, a signifié le retour officiel de cet animal dans le pays, a probablement tué deux moutons et blessé un autre vendredi soir à Meerhout, en Campine, dans la province d’Anvers. C’est ce qu’indique dimanche soir l’ASBL flamande Landschap. D’après cette dernière, la louve Naya se trouve en Belgique depuis près de trois semaines, après avoir traversé la frontière depuis l’Allemagne. Elle semblait avoir trouvé un lieu de vie temporaire entre Bourg-Léopold et Beringen (province de Limbourg) après avoir parcouru quelque 500 kilomètres en dix jours.

La « louve promeneuse » semble à présent s’être remise en route, selon l’ASBL. Deux moutons ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi dans une ferme à Meerhout et un troisième a été grièvement blessé. Ce dernier irait cependant déjà mieux. Pour Landschap, « tout indique qu’il s’agit d’une attaque de loup. Le lien avec Naya est dès lors vite établi ».

Une enquête doit cependant encore démontrer si l’animal est bien l’auteur de l’attaque. Si c’est effectivement le cas, l’agriculteur touché pourra demander un dédommagement à l’Agence flamande pour la nature et la forêt (Agentschap voor Natuur en Bos).

L’ASBL précise encore qu’elle ignore où se trouve Naya à présent. Les loups ont une préférence pour les proies sauvages, comme le chevreuil ou le sanglier, mais celles-ci s’enfuient toutefois rapidement, explique-t-elle. S’il a une possibilité d’attaquer un mouton apprivoisé, un loup opportuniste choisira parfois cette option, poursuit l’association, qui recommande dès lors d’enfermer préventivement le bétail la nuit.

Source: Belga