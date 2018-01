Elections communales 2018 – « Après l’aveu, place aux actes », répond Wouter van Besien à Bart De Wever

Le chef de file Groen à Anvers, Wouter Van Besien, rappelle au bourgmestre de la métropole, Bart De Wever (N-VA), que son parti est compétent depuis neuf ans en matière d’intégration. Bart De Wever avait indiqué, lundi matin à la radio, qu’il veut s’attaquer à « l’apartheid de fait » dans sa ville. Wouter Van Besien lance une série de propositions concrètes qui permettent de progresser: « mettez en place de vrais tests en situation, initiez un conseil de la diversité qui se penche sur la réalité de la ville, et investissez dans la société et sur le terrain ». Bart De Wever a reconnu sur Radio 2 qu’il reste du travail en matière d’intégration à Anvers: « des groupes de personnes vivent à côté les uns des autres, vont rarement se marier entre eux et ne vont pas aux fêtes les uns des autres. Ils vivent en paix, mais en réalité, en apartheid. Il faut essayer de casser cela ». Le président de la N-VA voit le même phénomène dans la participation à la vie publique. « Certains événements sont presque 100% blancs », constate-t-il.

Mais Wouter Van Besien souligne dans une réaction que « le cri de détresse du bourgmestre, en partie justifié, arrive après neuf ans de politique d’intégration par la N-VA ». Les politiques flamande et anversoise de l’intégration sont surtout placées sous le signe des économies, et non sous celui des résultats, affirme l’ancien président Groen. « Beaucoup d’Anversois prennent eux-mêmes des initiatives pour compenser ce fossé. Ils manquent de reconnaissance et de soutien de la part des autorités communales. »

Pour Wouter Van Besien, Anvers est une ville avec énormément de possibilités. « L’intégration est d’une importance essentielle pour une société en équilibre. C’est la responsabilité de la politique de prévenir tout risque de ségrégation. »

Source: Belga