Cinq personnes grièvement blessées lors du crash d’un train en fin de ligne près de Sydney

Cinq personnes ont été grièvement blessées lundi matin en Australie après qu’un train a embouti la barrière située en fin de ligne à Richmond, à 60 kilomètres au nord-ouest de Sydney, ont indiqué les services de secours locaux. Le convoi n’est pas parvenu à freiner, selon la chaîne d’information nationale ABC. Au moins treize personnes ont été blessées dans l’accident, dont deux avec de possibles lésions vertébrales, a indiqué un porte-parole des services de secours.

Les photos publiées sur les réseaux sociaux montrent des traces de sang sur les portes et les escaliers du train et des personnes blessées sur le quai. Des témoins ont qualifié la scène de « chaotique ».

Le convoi est arrivé rapidement et a embouti le tampon (situé en fin de ligne, ndlr) avec un « bang très puissant », a raconté un témoin oculaire à la station de radio locale 2GB. « Il y a eu énormément de poussière. C’est le chaos ici », a-t-il ajouté.

Source: Belga