Brussels Summer Festival – Orelsan, Roméo Elvis et Raphaël au Brussels Summer Festival

Orelsan, Roméo Elvis et Raphaël font partie des cinq premiers noms annoncés pour le Brussels Summer Festival 2018 qui se déroulera désormais sur cinq jours au lieu de dix, du 14 au 18 août. Fink et Les Négresses Vertes s’ajoutent également à l’affiche du festival bruxellois réparti sur quatre scènes, indiquent les organisateurs. Le rappeur normand Orelsan et le Belge Roméo Elvis annoncent déjà une forte présence du hip-hop lors de cette édition 2018.

Le guitariste, chanteur, producteur et dj anglais Fink apportera son éclectisme tandis que Raphaël défendra la chanson française et son dernier album « Anticyclone ».

De leur côté, les Négresses Vertes rejoueront certainement leur célèbre tube « Voilà l’été ».

Le prix d’un pass cinq jours s’élève à 55 euros, ajoutent les organisateurs.

Source: Belga