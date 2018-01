Assassinat par étranglement à Roux – La défense conteste la préméditation et plaide la clémence

Le tribunal correctionnel de Charleroi a entendu la défense, lundi soir, dans le dossier d’assassinat à charge de Christophe Hanotiaux. Me Gras a contesté la préméditation, décrivant son client comme un homme non-violent et calme qui était désemparé en apprenant que la victime le quittait. Me Gras, conseil du prévenu, a déploré le « Hanotiaux bashing » qui consiste à décrire son client comme un calculateur froid qui a préparé son geste. « Au contraire, l’expert le décrit comme un homme calme, non-violent, sans risque de passer à l’acte. Il a juste un problème : sa dépendance à l’alcool. Ce jour-là, il a bu et pris des médicaments. Mais on ne peut pas dire avec certitude ce qui a déclenché le processus criminel. Une chose est sûre : il n’y a pas eu de réflexion préalable. Rien ne démontre que les SMS envoyés à l’amant l’ont été avant le décès de la victime pour faire croire à d’éventuelles idées noires. »

Selon l’avocat, une arme chargée se trouvait dans l’habitation mais n’a pourtant pas été utilisée par le prévenu. « On le décrit machiavélique, mais si c’était le cas, son plan était vraiment foireux », a ajouté Me Gras qui a relevé l’absence de casier judiciaire de son client et ses regrets sincères. Au terme de sa plaidoirie, le conseil a sollicité une « peine juste, modérée et compréhensible » lui permettant une réinsertion dans le futur.

Jugement le 7 février.

Source: Belga