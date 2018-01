La princesse Eugénie, petite-fille d’Elizabeth II, va se marier

La princesse Eugénie, petite-fille de la reine Elizabeth II, épousera à l’automne prochain Jack Brooksbank, patron d’un très sélect club londonien, a annoncé lundi le palais de Buckingham.

«Son Altesse Royale et M. Brooksbank se sont fiancés au Nicaragua plus tôt ce mois-ci», indique le palais royal dans un communiqué. «Le mariage aura lieu à l’automne 2018 en la chapelle Saint-George» du château de Windsor, où sera également célébrée le 19 mai l’union du prince Harry et de Meghan Markle.

En couple depuis 7 ans

Eugénie d’York, 27 ans, est la fille du prince Andrew, le deuxième fils d’Elizabeth II. Elle est en couple depuis sept ans avec Jack Brooksbank, directeur du club Mahiki, qu’elle avait rencontré à la station de ski de Verbier, en Suisse, selon la presse britannique.