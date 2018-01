Dans cet hôpital, les enfants se rendent au bloc opératoire en voiture électrique

Tweet on Twitter

En France, à hôpital de Valenciennes, les enfants se rendent désormais eux-mêmes au bloc opératoire à l’aide de voiturettes électriques. Une technique originale destinée à réduire le stress de l’opération.

Depuis quelques jours, dans le nord de la France, le centre hospitalier de Valenciennes utilise une nouvelle technique pour emmener les enfants hospitalisés au bloc opératoire. En effet, les brancards ont été remplacés par des voiturettes électriques qu’ils peuvent conduire eux-mêmes.

Diminuer le stress des enfants

L’objectif est de réduire le stress des enfants. « C’est une façon ludique de leur faire penser à autre chose. Ils vont au bloc opératoire sans stress, plus détendus, et ça nous permet éventuellement de mettre moins de médicaments pour les détendre avant le bloc opératoire voire ne pas en mettre du tout », a expliqué Nabil Elbeki, chef de service en chirurgie ambulatoire, à France 3.

Le CH de Valenciennes a expliqué sur son site internet que les enfants pouvaient ainsi participer activement à leur prise en charge tout en étant rassurés et conjuguer le soin et le jeu dans un même temps. Le centre hospitalier a également précisé que les enfants étaient accompagnés d’un brancardier qui pouvait prendre le contrôle de la voiturette en cas de besoin.

Une méthode qui fait ses preuves

Actuellement, le service de chirurgie ambulatoire dispose de trois voitures pour emmener les enfants au bloc. L’un d’entre eux a été offert pour le Valenciennes FC, le club de foot de la ville. Des protocoles de prise en charge et d’hygiène ont été spécialement créés pour que ces véhicules puissent être utilisés au sein de l’hôpital.

🔝 Les jeunes patients du @ChValenciennes peuvent désormais se rendre au bloc en petite voiture électrique. L’une d’entre elles a été offerte par les joueurs du #VAFC ! 👍👏 pic.twitter.com/jHGlQdjLaN — Valenciennes FC (@VAFC) January 10, 2018

Après avoir déjà fait ses preuves dans des hôpitaux pour enfants en Chine et aux Etats-Unis, cette méthode ludique semble également donner le sourire aux petits patients français. « Ces voitures sont un moyen simple et efficace pour que les enfants dédramatisent leur arrivée au bloc opératoire et l’intervention chirurgicale qui va suivre », conclut le CH Valenciennes qui prévoient déjà d’agrandir sa flotte de véhicules.