Tour de San Luis – Fernando Gaviria s’impose d’emblée au sprint

Fernando Gaviria a remporté la première étape du Tour de San Luis (cat. 2.1), dimanche, entre San Juan et Pocito. Le Colombien de la formation Quick-Step Floors s’est imposé au sprint, au terme d’une étape de 148 km. Gaviria a précédé quatre coureurs italiens. Niccolo Bonifazio (Bahrain Merida) a pris la deuxième place devant Matteo Pelucchi (Bora-Hansgrohe). Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) et Manuel Belletti (Androni-Sidermec-Bottecchia) complètent le top-cinq. Gaviria, 23 ans, s’était déjà adjugé la première étape l’an passé. Il est également le premier leader du général.

L’un des favoris, l’Italien Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), malade, a déclaré forfait juste avant le départ de cette première étape.

Lundi, la deuxième étape se disputera autour de Peri Lago Punta Negra (149,9 km).

Longue de 7 étapes, dont une jugée au sommet de l’Alto de Colorado et un contre-la-montre individuel, le Tour de San Juan accueille 7 formations WorldTour, dont les belges Lotto Soudal et Quick-Step Floors.

Le tenant du titre est le Néerlandais Bauke Mollema.

Source: Belga