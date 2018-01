Open d’Australie: Elina Svitolina rejoint Elise Mertens en quarts de finale

Tweet on Twitter

C’est l’Ukrainienne Elina Svitolina qu’Elise Mertens affrontera en quarts de finale de l’Open d’Australie. Svitolina, 4e mondiale et 4e tête de série du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, a battu en 8e de finale la Tchèque Denisa Allertova (WTA 130), issue des qualifications, en deux sets 6-3, 6-0 en 57 minutes dimanche à Melbourne. Quelques heures plus tôt, Elise Mertens (WTA 37) s’était qualifiée pour les quarts de finale en s’imposant en deux sets 7-6 (7/5), 7-5 et 1 heure 59 minutes de jeu face à la Croate Petra Martic (WTA 81).

Elise Mertens, 22 ans, et Elina Svitolina, 23 ans, se retrouveront pour la seconde fois sur le circuit. « Svitolina m’a battue en finale du tournoi d’Istanbul l’an dernier, mais c’était sur terre battue (6-2, 6-4; ndlr). Elle vient aussi de gagner un titre à Brisbane, elle a l’habitude des grands tournois et elle ramène beaucoup de balles. On verra. De toute façon, je suis ravie », déclare Elise Mertens à propos de sa future adversaire.

Qualifiée pour la première fois de sa carrière pour les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, Elise Mertens, dont c’est le premier Open d’Australie, avait remporté le tournoi WTA de Hobart juste avant de venir à Melbourne.

Source: Belga