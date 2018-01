Open d’Australie: Dimitrov écarte Kyrgios et se qualifie pour les quarts après une rencontre de haut niveau

Tweet on Twitter

Le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 3/N.3) s’est hissé en quarts de finale de l’Open d’Australie de tennis après une bataille de 3h30 contre le chouchou du public local, l’Australien Nick Kyrgios (ATP 17/N.17). Dimitrov s’est imposé 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 et 7-6 (4) au terme d’un match intense et disputé. Les deux premiers sets sont tombés dans l’escarcelle du Bulgare, vainqueur du Masters de Londres en novembre 2017. Parvenant à breaker son adversaire au milieu de la 3e manche, Kyrgios, 36 aces sur la rencontre, a pu compter sur sa première balle pour revenir à deux sets à un.

Après une fin de 4e set mouvementée avec deux breaks de suite, les joueurs se sont une nouvelle fois retrouvés au tie-break. Et pour la troisième fois de rang, Dimitrov s’est montré le plus appliqué, notamment en défense, validant son ticket pour les quarts sur un dernier passing gagnant croisé.

La rencontre, très disputée, a vu Dimitrov gagner 157 points, soit un seul de plus que Kyrgios.

En quarts de finale, le droitier de Haskovo rencontrera l’Anglais Kyle Edmund, 49e mondial. Plus tôt dans la journée, il a battu l’Italien Andreas Seppi (76e) en quatre sets 6-7 (4/7), 7-5, 6-2, 6-3. Edmund, 23 ans, jouera son premier quarts de finale en Grand Chelem. A noter que ce sera la 3e confrontation entre Dimitrov et Edmund et que le Bulgare n’a jamais été battu.

Source: Belga