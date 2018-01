Les Belges à l’étranger – Mauvaise soirée pour Thomas Vermaelen sorti sur blessure

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Barcelone s’est imposé 0-5 dimanche au Betis Séville au cours d’un match comptant pour la 20e journée du championnat d’Espagne. Mauvaise soirée pour Thomas Vermaelen qui est sorti blessé juste avant la pause (43e). Le Diable rouge s’est arrêté net sur une accélération, se tenant l’arrière de la cuisse gauche. Il s’est ensuite assis sur la pelouse, faisant signe qu’il ne pouvait pas continuer. Les premiers diagnostics parlent d’un claquage.

C’est un coup dur pour Vermaelen, pas épargné par les blessures depuis son arrivée au Barça. Le Diable rouge avait réussi ces dernières semaines à s’imposer comme titulaire au point d’enchaîner treize prestations de haut niveau. Serge Umtiti, remis d’une blessure à la cuisse droite subie sur une action un peu similaire début décembre, a donc été contraint d’accélérer son retour.

En seconde période, Barcelone a déroulé: Ivan Rakitic (59e), Lionel Messi (64e, 80e) et Luis Suarez (69e, 90e) ont marqué.

Après 20 journées, le Barça est solide leader avec 54 points, 9 de plus que l’Atletico Madrid. Le Betis (27 points) recule en 10e position.

– FRANCE –

Lyon a infligé au PSG sa deuxième défaite de la saison (2-1). Sur coup franc, Nabil Fekir a placé le ballon au ras du poteau d’Alphonse Aréola (3e, 1-0). Le PSG n’avait plus ramassé un but aussi rapide en championnat depuis mai 2007. Les Lyonnais ont été plus dangereux en première période mais Layvin Kurzawa les a frustrés juste avant le repos (45e+3, 1-1). L’exclusion de Dani Alves (57e) a constitué le tournant du match. Suite à la sortie forcée du Brésilien, Thomas Meunier est monté au jeu à la place d’Angel Di Maria (61e). Malgré son infériorité numérique, le PSG a conservé la possession de balle mais n’a pu évité Memphis Depay de donner la victoire aux Rhodaniens (90e+4, 2-1). Le PSG garde sa première place (56 points) et Lyon est 2e à 8 longueurs.

– ITALIE –

Le match au sommet entre l’Inter et l’AS Rome s’est terminé par un partage (1-1). Stephan El Shaarawy a mis les Romains au commandement et Matias Vecino a égalisé (86e). Radja Nainggolan a joué tout le match. Au classement, l’Inter (43 points) est 4e et Rome (40) 5e.

– GRECE –

Avec Kevin Mirallas, Silvio Proto et Bjorn Engels au départ et Guillaume Gillet à partir de la 80e, l’Olympiacos a dominé Xanthi 3-0. Karim Ansarifard avait signé un doublé (26e sur penalty, 57e) quand Jorge Casado, le défenseur de Xanthi, a été exclu (59e). Konstantinos Fortounis a donné au score sa physionomie finale (69e). Après 18 journées, l’Olympiacos occupe la première place du classement avec 41 points, un de plus que le PAOK Salonique.

– PAYS-BAS –

Heracles Almelo n’a pas crée la surprise face au PSV (1-2), qui a frappé deux fois dans les arrêts de jeu. Steven Bergwijn (45e+1) a donné une première fois l’avance à la formation d’Eindhoven et Luuk de Jong (93e +1) lui a assuré les trois points. Jeff Hardeveld avait remis les deux équipes à égalité (66e, 1-1). Bram Castro et Dries Wuytens ont joué tout le match avec Almelo, qui se retrouve 12e (22 points). Le PSV poursuit sa course en tête (49 points).

– TURQUIE –

Alors qu’il a ouvert la marque par Charles (8e), Antalyaspor s’est incliné 1-2 face à Besiktas. Anderson Talisca a signé un doublé pour les visiteurs (30e, 54e). Averti à la 57e, Danilo a joué 84 minutes avec les vaincus, qui se retrouvent après 18 journées 16e avec 17 points.

– CHYPRE –

Igor De Camargo est resté sur le banc lors du succès d’APOEL 3-1 sur l’AEK Larnaca. L’ex-Eupenois Florian Taulemesse a réussi le premier but (21e, 0-1). Nuno Morais (31e, penalty), Georgios Efrem (75e) et Emilio Nsue (90e+2) ont permis à l’APOEL (48 points) de conserver sa première place au classement après 20 journées.

Source: Belga