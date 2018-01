Jupiler Pro League – La Gantoise bat Lokeren 3-0 et dépasse l’Antwerp

Le dernier match de la 22e des 30 journées de la saison régulière de la Jupiler League de football opposait La Gantoise à Lokeren dans un derby flandrien à la Ghelamco Arena. Le bloc composé par le coach visiteur Peter Maes semblait bien en place. Mais l’Ukrainien Roman Yaremchuk, à la 44e via Jakov Filipovic et à la 62e, se trouva à l’affût au bon endroit pour envoyer dans les filets, un ballon que la défense visiteuse n’avait pas réussi à dégager de la mêlée. Le Géorgien Giorgi Chakvetadze alourdit même l’addition, 3-0, à la 86e. Avec 35 points La Gantoise rejoint (et dépasse) ainsi l’Antwerp, derrière Bruges (54 points), Charleroi (45) et Anderlecht (43). Lokeren reste 13e avec 24 points. Quoique d’emblée dominé, Lokeren faillit envoyer son adversaire au tapis dès la 7e minute lorsque Robin Söder se retrouva nez à nez avec Lovre Kalinic, mais tira au-dessus après une très belle combinaison.

La Gantoise mit finalement presque une demi-heure avant d’enfin offrir un peu d’émotion à ses supporters. Brecht Dejaegere centra en effet pour Yaremchuk dont la reprise de la tête fut détournée en corner par Davino Verhulst.

Le coach des Buffalos Yves Vanderhaeghe fut contraint de retirer du jeu le Danois Anders Christiaensen, recruté au mercato et apparemment touché au mollet, à la 41e.

Un coup dur, à première vue, mais c’est son jeune remplaçant Chakvetadze, 18 ans, qui allait se trouver à l’origine de l’ouverture du score à laquelle plus personne ne s’attendait avant la mi-temps.

Le Géorgien qui avait débordé sur le flanc droit centra en effet devant le but, où Yaremchuk se montra le plus rusé pour marquer via le corps de Filipovic (1-0, 44e). Il n’allait d’ailleurs pas en rester là.

Un deuxième changement fut effectué à la mi-temps par l’entraîneur gantois qui remplaça Brecht Dejaegere par Franko Andrijasevic, le transfert de l’été de 4 millions.

C’est d’ailleurs le Croate qui offrit à Yaremchuk le ballon du 2-0 à la 62e, au terme d’une action que Verhulst et ses équipiers n’avaient pas réussi à éteindre.

Quant à Chakvetadze, très bien rentré, il fut récompensé de sa prestation en inscrivant du gauche le plus beau but de la partie sur un bel assist de Rangelo Janga qui venait de remplacer Mamadou Sylla (3-0, 86e).

Avec 35 points La Gantoise rejoint ainsi l’Antwerp, qui a mené 2-0 contre Bruges (54 points) avant d’être rejoint (2-2). Charleroi (2-0 contre Mouscron vendredi) a 45 points et Anderlecht (0-1 à Genk dimanche) 43.

Source: Belga