Jumping CSI de Leipzig – L’Allemand Ahlmann s’impose en Coupe du monde pour la dernière de son cheval Taloubet

Christian Ahlmann a remporté dimanche l’épreuve de Coupe du monde disputée à Leipzig, en Allemagne. L’Allemand, 43 ans, s’est imposé dans sa dernière compétition avec Taloubet, son cheval de 18 ans qui va désormais vivre une paisible retraite à Lanaken.

« Un plus beau cadeau d’adieu n’est pas possible. Il n’y a pas de mot pour décrire cela », a déclaré Ahlmann.

Dans un barrage à quinze, sept paires ont réussi un sans-faute. Ahlmann et Taloubet ont été les plus rapides. Le Colombien Carlos Enrique Lopez est deuxième avec sa monture Admara, à 20 centièmes d’Ahlmann. Le Néerlandais Harrie Smolders, sur Zinus, est troisième.

Les Belges n’ont pas réussi à se qualifier pour le barrage. François Mathy Jr, sur Uno de la Roque, avait certes réussi un sans-faute, mais au-delà du temps limite. Il termine 17e, juste en dehors des points de Coupe du monde.

Gregory Wathelet, sur Coree, est 24e. Pieter Devos, sur Espoir, se classe 27e.

Au classement de la Coupe du monde, dans la zone Europe de l’Ouest, le Français Kevin Staut prend la tête. Après 10 des 13 épreuves, il compte 8 points d’avance sur le Suédois Henrik von Eckermann. L’Australienne Edwina Tops-Alexander est troisième à quinze points. Devos est le premier Belge, 18e.

Le top-18 disputera la finale de la Coupe du monde du 10 au 15 avril à Paris. La prochaine manche aura lieu à Zürich la semaine prochaine.

.

Source: Belga