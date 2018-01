Huit Belges, dont Kim Vanreusel, aux championnats du monde juniors de ski alpin à Davos

Huit Belges, dont Kim Vanreusel, disputeront les championnats du monde de ski alpin chez les juniors du 30 janvier au 8 février prochain à Davos en Suisse, a annoncé la fédération belge de ski alpin dimanche. C’est l’une des plus grosses délégations belges de ces dernières années qui tentera de défendre une médaille de bronze conquise l’an dernier par équipe (slalom parallèle).

Kim Vanreusel proposée tout comme Kai Alaerts au COIB, Comité Olympique et Interfédéral belge, pour les Jeux Olympiques d’Hiver (du 9 au 25 février), figure dans une sélection qui comprend également Elle Kempenaers, Sara Roggeman et Julie De Leeuw chez les juniores, Sam Maes, Tom Verbeke, Basile Lefèvre et Eric Layaha chez les juniors.

Kim Vanreusel ne pourra cependant pas disputer l’épreuve par équipes en fin de Mondiaux devant rejoindre la Corée du Sud et PyeongChang pour les JO. Par rapport à l’an dernier, Mathilde Nelles ne sera pas cette fois de la partie en Suisse.

Kim Vanreusel, Mathilde Nelles, Tom Verbeke et Sam Maes avaient en effet décroché la 3e place avec la Belgique aux Mondiaux d’Are en Suède en mars dernier lors du Team Event.

L’année dernière, Sam Maes, l’une des belles promesses du slalom belge avec Armand Marchant, qui est toujours en revalidation après une grave blessure au genou, fut aussi le porte-drapeau de la délégation belge lors de la 2e édition des jeux Olympiques d’Hiver de la jeunesse (JOJ) à Lillehammer, en Norvège, où il a pris la 7e du slalom géant.

Source: Belga