Euro Hockey Indoor: la Belgique remporte son tournoi et réintègre le top 8 européen

L’équipe nationale dames de hockey en salle a terminé son Euro en salle (division B) de la plus belle manière qui soit en prenant la mesure 3-0 (mi-temps: 2-0) de l’Angleterre (FIH-21) dans son dernier match du groupe D pour la montée, dimanche midi, à Bruxelles. Victorieuse de leur tournoi dans les installations d’Uccle Sport, les Indoor Red Panthers retrouvent ainsi l’élite européenne, deux ans après l’avoir quittée, mais cette fois avec un groupe nettement rajeuni par rapport à l’Euro de 2016 à Minsk (Belarus). Quasi assurées de leur montée en division A depuis leur succès 3-0 contre l’Autriche (FIH-6) samedi soir, les joueuses de Sven van der Most ont mis quelques minutes avant de rentrer dans leur partie, mais ont ensuite déroulé calmement. Elle menèrent 2-0 à la pause sur des buts de Charlotte Englebert (5e) et Justine Rasir (15e).

Mises un peu plus sous pression en deuxième période elles parvinrent néanmoins à tripler leur avance à une minute du terme, à nouveau via Rasir, et garder également une ‘clean sheet’ intégrale sur leur tournoi, grâce surtout à leur gardienne Elodie Picard qui multiplia des arrêts de grande classe. Avec 22 buts marqués et 0 encaissés, la Belgique retrouve ainsi le top 8 européen et pourrait être accompagnée par l’Autriche, qui peut se contenter d’un nul dans sa dernière rencontre contre la Croatie (FIH-23) pour remonter en A.

Dans la poule C pour éviter la dégradation, la Lituanie, 5e du tournoi, et la Suède, 6e, ont réussi à se maintenir, tandis que l’Ecosse, 7e, et le Pays de Galles, 8e, évolueront en division C en 2020.

