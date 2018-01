PHOTOS. Et les gagnants de Top Model Belgium sont…

Les deux vainqueurs de Top Model Belgium sont Taisa Nunes et Matthias de Marelle.

Ce dimanche, les tenues de gala étaient de mise au Lido de Paris qui accueillait, comme chaque année, le prestigieux concours Top Model Belgium. Cette 14e saison, la cérémonie comptait deux présidents du jury de choix, à savoir Adriana Karembeu et Anthony Delon. Pour la jolie blonde qui participe à l’événement pour la huitième saison consécutive, l’exercice est bien connu.

Celle qui présentait le show l’année dernière s’est toutefois piqué le micro par Michel de Maegd, présentateur du JT sur RTL-TVI. « Il m’a volé ma place », lance d’ailleurs avec humour l’ancien mannequin aux jambes d’un mètre 26 de long.

Les stars de la soirée n’étaient toutefois pas dans le jury mais bien sur le podium. Après plusieurs heures de show, le nom des deux gagnants ont enfin été connus. Il s’agit de Taisa Nunes, une Luxembourgeoise d’origine brésilienne, et Matthias de Marelle, un jeune d’origine néerlandophone.

L’élection des Top Model Belgium 2018 ne sera toutefois pas à découvrir tout de suite sur le petit écran. Si aucune date, on parle d’une diffusion sur Plug RTL aux environs de mars-avril prochains avec Jean-Michel Zecca à la présentation.

A noter que les castings pour les filles et garçons âgés entre 15 à 26 ans et les hommes et femmes de 27 à 40 ans sont ouverts jusqu’au 28 janvier prochain pour Top Model Belgium 2019. Plus d’infos sur le site :http://site2.topmodelbelgium.com/