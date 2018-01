Proximus League – Le Beerschot-Wilrijk cale à Roulers et perd du terrain

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le Beerschot-Wilrijk n’es pas parvenu à se défaire de Roulers (0-0) samedi soir lors de la neuvième journée de la deuxième tranche de Proximus League. Les Anversois stagnent donc à la quatrième place de la deuxième tranche avec neuf points de retard sur le Cercle de Bruges, 1er avec 20 points. Au classement général après 23 journées, ils sont deuxièmes avec 40 points à trois longueurs des Brugeois. Pour rappel, le Beerschot a remporté la première tranche et est dès lors assuré de disputer la finale pour la promotion en Pro League. Une victoire lors de la deuxième tranche, qui semble s’éloigner de plus en plus, lui permettrait de se qualifier directement pour l’élite du championnat belge.

Source: Belga