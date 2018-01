L’IRM lance une alerte à la neige et au verglas samedi soir

L’Institut royal météorologique lance une alerte aux conditions glissantes dès ce samedi soir, et jusqu’à lundi 1h du matin. Pendant la nuit de samedi à dimanche, l’ensemble des provinces wallonnes et Bruxelles seront confrontées à des routes glissantes. En Hautes Fagnes, de faibles chutes de neige seront toujours possibles. Dimanche en fin d’après-midi, une nouvelle zone de précipitations atteindra notre pays à partir de la frontière française et donnera à nouveau lieu à des chutes de neige au sud du sillon Sambre et Meuse, et sous forme de pluie ou neige fondante ailleurs. Entre 2 et 8 cm sont attendus dans les provinces de Liège et du Luxembourg et entre 0 et 4 cm dans les provinces de Namur et du Hainaut.

Source: Belga