Les Belges à l’étranger – De Bruyne atteint 10 assists en Premier League, Manchester City redémarre face à Newcastle

Kevin De Bruyne a atteint la barre des dix passes décisives en Premier League samedi après-midi après avoir servi le ballon du 1-0 à Sergio Agüero (34e) lors de la victoire de Manchester City 3-1 contre Newcastle. Après 24 journées, le Diable rouge est en tête du classement des passeurs en compagnie de son équipier Leroy Sane qui s’est illustré en fin de partie. Le record de De Bruyne sur un championnat, signé l’an dernier avec les Citizens et en 2014/2015 avec Wolfsburg, est de 21 passes décisives. Vincent Kompany, toujours convalescent, n’était pas présent sur la feuille de match. Après avoir perdu leur invincibilité en championnat la semaine dernière contre Liverpool (4-3), les Skyblues sont repartis sur de bonnes bases en instaurant tout de suite une nette domination dans la rencontre. Impuissant face au jeu de passes parfaitement orchestré par Pep Guardiola, Newcastle n’a pas eu voix au chapitre au cours d’une première période à sens unique. Le leader du championnat est parvenu à concrétiser sa domination à la 34e minute sur un centre venant de la gauche de De Bruyne et légèrement dévié par le crâne de Sergio Agüero.

Le buteur argentin a été le grand protagoniste de la rencontre et a ajouté deux buts à sa collection en deuxième période. ‘El Kun’ a d’abord doublé l’écart en sur penalty (63e) avant de profiter d’un numéro exceptionnel de Leroy Sane (83e). Entre-temps, Newcastle avait parfaitement exploité une de ses rares occasions en réduisant provisoirement l’écart grâce à un joli ballon piqué de Jacob Murphy (67e).

Au classement, Manchester City est premier avec 65 points et compte douze longueurs d’avance sur Manchester United et quinze sur Chelsea.

Source: Belga