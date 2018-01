Le PTB réclame des investissements dans les logements sociaux à Schaerbeek

Des membres de la section schaerbeekoise du PTB ont organisé un flashmob samedi devant les locaux du Foyer Schaerbeekois, la société immobilière de service public bruxelloise. Habillés en ouvriers de construction, ils ont livré du matériel afin de réclamer des travaux de rénovation et démontrer leur urgence. Cette action symbolique a été organisée un an après l’incendie d’un bâtiment du Foyer Schaarbeekois, rue Séverin, qui avait coûté la vie à une femme enceinte. « Ce drame a mis en lumière la situation épouvantable dans des dizaines de logements sociaux à Schaerbeek », insiste Axel Bernard, conseiller communal PTB à Schaerbeek. « Plus de 700 logements sont dans un tel état que les personnes ne peuvent plus y vivre dignement. Il y a des problèmes d’humidité, certains doivent se laver dans leur cuisine, d’autres se chauffer au charbon. Après l’incendie, le Foyer a promis que des travaux seraient rapidement réalisés mais ils n’ont pas démarré. »

Selon le PTB, la commune n’a plus investi dans les logements sociaux depuis trop longtemps. « Cela doit devenir une priorité politique pour les prochaines années », ajoute Axel Bernard. « Il faut rénover les logements existants et investir dans de nouveaux, afin qu’ils soient financièrement accessibles pour ceux qui n’en ont pas. »

Source: Belga