Le nombre de demandes de régularisation humanitaire au plus bas, annonce Theo Francken

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Au mois de décembre 2017, 124 ressortissants étrangers ont introduit une demande de régularisation humanitaire, a indiqué samedi sur Facebook le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken. Selon le membre de la N-VA, il s’agit de la statistique mensuelle la plus faible depuis des décennies. Le chiffre pour l’année 2017 est également le plus bas jamais enregistré, ajoute-t-il. Theo Francken explique ces chiffres par le fait que les ressortissants étrangers, à l’exceptions des enfants, doivent désormais payer 350 euros par personne pour introduire leur demande. L’absence de régularisation collective a également une influence sur cette baisse.

En 2017, 2.549 demandes de régularisation ont été introduites pour des raisons humanitaires. Davantage de décisions ont été prises l’année dernière pour rattraper le retard accumulé, précise encore le secrétaire d’Etat. « Plus de personnes ont été régularisées: de 941 en 2016 à 1.443 en 2017 (+54%). La demande de régularisation a été refusée pour 3.782 personnes en 2016, et pour 5.153 en 2017 (+36%). »

Source: Belga