Jupiler Pro League – Zulte Waregem retrouve une victoire vitale face à Malines

Zulte Waregem a retrouvé la victoire au meilleur moment. Le Essevee s’est en effet imposé 0-2 sur le terrain de Malines, un concurrent direct dans la course au maintien, samedi lors de la 22e journée de Pro League. Une bouffée d’oxygène pour l’équipe de Francky Dury qui n’avait plus gagné en championnat depuis le 28 octobre dernier, justement face à Malines (2-1). Après une première période sans émotion, Malines a essayé d’accélérer en deuxième période mais c’est bien Zulte qui va prendre le dessus dans les vingt dernières minutes de la rencontre. Le Essevee a trouvé une première fois la voie du but grâce à un but en acrobatie de son capitaine Davy De Fauw (81e). Il a ensuite enfoncé le clou grâce à sa nouvelle recrue Harbaoui, auteur d’une belle frappe ras-de-sol (86e).

Au classement, Zulte-Waregem est 14e avec 23 points alors que Malines est 15e avec 18 points, seulement deux de plus que la lanterne rouge Eupen, battue in extremis par le Standard (3-2) en fin d’après-midi.

Source: Belga