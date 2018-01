Jupiler Pro League – Waasland-Beveren et Ostende s’imposent à domcile contre Saint-Trond et Courtrai

Ce n’est pas la soirée des matchs nuls. Après Standard – Eupen (3-2), les deux rencontres suivantes à l’affiche de la 22e journée de la Jupiler Pro League de football samedi, ont en effet également souri, mais beaucoup plus tôt qu’à Sclessin, aux équipes visitées. Waasland-Beveren a ainsi battu Saint-Trond 3-1 (mi-temps: 2-1), tandis qu’Ostende a pris le dessus, 2-1, les mêmes chiffres qu’à la mi-temps, sur son voisin de Courtrai. Au Freethiel, où Sven Vermant, le successeur de Philippe Clement, parti à Genk, effectuait ses grands débuts de coach de Waasland-Beveren, les choses n’ont pas traîné.

Pressé par Isaac Thelin, Dimitrios Goutas a en effet détourné dans son propre but, un centre d’Erdin Demir dès la 12e minute (1-0). Bien lancé par Ryota Morioka, Aleksandar Boljevic a doublé le score (2-0) à la 15e. Mais l’ancien Diablotin Igor Vetokele l’a aussitôt réduit en reprenant victorieusement un centre de Jonathan Legaer, que la defense locale n’avait pas réussi à repousser (2-1, 16e).

Le dernier mot est cependant revenu à Waasland-Beveren, grâce à un penalty (hands de Casper De Norre sur un centre de Nana Ampomah) signalé à Wim Smet par l’assistance video. Une occasion d’inscrire son 11e but de la saison que Thelin ne manqua pas en bluffant Lucas Pirard qui choisit le mauvais coin (3-1, 59e).

Ostende a ouvert le score encore plus rapidement contre Courtrai. A la 8e minute en effet, Zarko Tomasevic convertit un corner d’Emmanuel Banda via le sol. Le deuxième goal résulta également d’un coup de coin, le 3e obtenu par le KVO, suivi d’une mêlée à laquelle mit fin Nicolas Lombaerts à la 20e (2-0).

Teddy Chevalier rendit espoir aux Courtraisiens à la 33e, en reprenant imparablement juste en dehors de la surface, un ballon trop faiblement dégagé.

Mais aucun but ne fut encore marqué dans ce derby qui permet aux Côtiers, 12e avec 25 points, de prendre leurs distances par rapport à la lanterne rouge, Eupen (16), tout en se rapprochant à 4 points du Standard, provisoirement 6e et dernier qualifié virtuel pour le play-off I.

Saint-Trond, 7e, qui compte le même nombre de points que le club liégeois, n’a plus qu’une longueur d’avance sur Waasland-Beveren, son vainqueur samedi.

