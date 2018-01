JO 2018: Corée du Nord et Corée du Sud défileront ensemble

Tweet on Twitter

La Corée du Nord et la Corée du Sud défileront ensemble lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang auxquels 22 sportifs nord-coréens vont participer dans trois sports, a annoncé samedi le président du CIO Thomas Bach à l’issue d’un sommet quadripartite à Lausanne en Suisse. Une équipe commune aux deux Corées sera également alignée dans le tournoi dames de hockey sur glace, a ajouté M. Bach à l’issue d’une réunion réunissant des représentants nord et sud-coréens et du comité d’organisation des JO de Pyeongchang (9-25 février).

En 1988, la Corée du Nord avait boycotté les Jeux d’été organisés à Séoul, mais avait envoyé ses athlètes aux Jeux asiatiques de 2014 à Incheon, près de Séoul. Les deux Corées, qui sont officiellement toujours en guerre, ont déjà défilé ensemble lors des cérémonies d’ouverture des JO en 2000 à Sydney, en 2004 à Athènes et en 2006 à Turin.

La réunion de samedi matin rassemblait trois délégations de Corée du Nord, de Corée du Sud et du Comité d’organisation des JO de Pyeongchang.

Source: Belga