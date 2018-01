Euro Hockey Indoor (D) – « On construit les fondations pour avoir une équipe très solide »

Actuelle meilleur buteuse avec 8 réalisations de l’Euro B de hockey en salle féminin, Laurine Delforge ne pouvait cacher sa fierté après la victoire samedi des Indoor Red Panthers 3-0 face à l’Autriche, 6e nation mondiale de la discipline, permettant ainsi à la Belgique d’avoir la voie ouverte vers un retour au plus haut niveau. « Sauf catastrophe demain contre l’Angleterre, on devrait se retrouver en division A dans deux ans », a confié Delforge, qui outre ses talents de joueuse excelle également en tant qu’arbitre, puisqu’elle dirigea la finale féminine olympique de Rio de Janeiro et fut élue arbitre mondiale de l’année en 2016. « Ce fut une soirée avec beaucoup d’émotions. On a une équipe très jeune mais qui a montré d’énormes qualités. On espère encore un très bon match demain contre l’Angleterre pour finir en beauté. »

Replacée en défense en première mi-temps, la joueuse de l’Antwerp à l’extérieur et du White Star en salle a consolidé le tissu défensif des Belges dans un premier temps avant de donner l’élan offensif aux siennes. « On savait que l’Autriche a un jeu typique de salle, alors que nous sommes plus une équipe d’extérieur qui joue en salle. On savait que ce serait compliqué mais on a très bien joué le coup. Une fois que les deux premiers buts sont rentrés on a fermé la maison derrière et joué en contre. »

Faisant figure d’ancienne malgré ses 27 printemps, la juriste bruxelloise croit en l’avenir de son groupe. « Nous avons beaucoup de jeunesse dans cette équipe, et donc beaucoup de fougue. Nos petites jeunes n’ont qu’une seule pensée c’est d’aller vers l’avant et prennent énormément d’initiatives. Nous sommes en train de construire les fondations pour avoir une équipe très solide dans quelques années. »

Source: Belga