Euro Hockey Indoor (D) – La Belgique bat l’Autriche 3-0 et a quasi deux pieds à nouveau parmi le top 8 européen

Après sa victoire 3-0 (mi-temps: 0-0) contre l’Autriche dans son premier match de classement du groupe D pour la montée à l’Euro de hockey en salle (division B), samedi soir à Uccle, l’équipe nationale dames de hockey en salle est quasiment assurée de terminer aux deux premiers rangs de la compétition et d’ainsi retrouver en 2020 l’élite de la compétition continentale, soit le top 8 européen. Dominées par la 6e nation mondiale durant la première mi-temps, les Indoor Red Panthers (FIH-9) tinrent néanmoins bon jusqu’au repos. Grâce surtout à quelques très beaux arrêts de sa gardienne Elodie Picard, mais aussi suite au remaniement tactique opéré par le staff de Sven van der Most.

Avec le replacement de Laurine Delforge en défense en remplacement de la capitaine Ophélie Duquesne blessée à la cheville, c’est toute l’assise de l’équipe qui prit confiance. Ce fut d’ailleurs cette même joueuse, par ailleurs élue arbitre mondial en 2016, qui ouvrit la marque deux minutes après la reprise (22e). Elle fut suivie par France De Mot, à peine 15 ans, qui ponctua une belle action collective (24e), avant que Justine Rasir ne fixe le marquoir (32e).

Avec 3 unités supplémentaires se rajoutant aux trois autres acquis contre la Croatie en phase de poules, la Belgique mène désormais solidement son groupe D pour la montée et possède surtout une différence de buts (+7), qui paraît insurmontable pour l’Angleterre et l’Autriche, toutes deux avec 3 points et une différence de buts de respectivement +1 et -1. Dans les dernières rencontres de dimanche, les Belges affronteront l’Angleterre à 13h00 et l’Autriche tentera dès 14h10 d’accrocher la deuxième place qualificative pour la remontée en division A contre la Croatie.

Source: Belga