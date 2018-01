Dakar 2018 – Quatrième victoire d’Al-Attiyah, Sainz gère son avance à la veille de l’arrivée

Nasser Al-Attiyah (Toyota) a remporté vendredi la 13e étape du Dakar entre San Juan et Cordoba (907 km dont 369 de spéciale), en Argentine. Déjà vainqueur de trois étapes, le Qatarien de l’équipe belge Overdrive a bouclé les 369 km chronométrés en 5h02:22. Il précède deux autres Toyota du team Overdrive, celles de l’Argentin Luciano Alvarez, deuxième à 11:16, et du Sud-Africain Giniel de Villiers, troisième à 13:06. A une journée de la fin, le leader du général, l’Espagnol Carlos Sainz (Peugeot) a géré son avance. Il a terminé cette 13e étape en sixième position, à 19:37 d’Al-Attiyah. Le Belge Tom Colsoul, co-pilote du Polonais Jakub Przygonski (MINI John Cooper Works), a pris la quatrième place, à 15:07 du vainqueur du jour.

Le Français Stéphane Peterhansel (Peugeot), dauphin de Sainz au départ, a percuté un arbre et est resté immobilisé durant 40 minutes. Il a concédé 1h03:04 sur Al-Attiyah et se retrouve quatrième à 1h28:08 de Sainz au général.

Autre événement marquant, l’abandon du Néerlandais Bernhard Ten Brinke (Toyota), quatrième au général, à la suite de la casse de son moteur au km 570 sur 907. Ten Brinke avait été le plus rapide lors de la première partie chronométrée (sur deux) de la journée et était remonté virtuellement à la troisième place du général.

A la veille de l’arrivée, Sainz possède 46:18 d’avance sur Al-Attiyah et 1h20 sur de Villiers. Colsoul et Przygonski sont cinquièmes, à 2h46:32 de Sainz.

Chez les motos, Toby Price (KTM) s’est imposé. L’Argentin Kevin Benavides (Honda) a pris la deuxième place à 2:03. Le Français Antoine Meo (KTM) est troisième à 2:44. Le leader du général Matthias Walkner (KTM) n’a pris aucun risque et s’est classé quatrième à 11:32. L’Autrichien compte 22:31 d’avance sur Benavides et 27:45 sur Price.

Le Dakar se termine samedi par une étape à Cordoba (120 km de spéciale).

Source: Belga