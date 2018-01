Au moins trois assaillants de l’hôtel Intercontinental à Kaboul tués

Les unités spéciales sont parvenues à tuer au moins trois des quatre assaillants présumés de l’hôtel Intercontinental de Kaboul, la capitale de l’Afghanistan, au bout de quatre heures d’affrontements, a indiqué dimanche matin la police locale. Aucune revendication ni aucun bilan officiel n’ont été publiés mais les médias locaux annoncent plusieurs morts et blessés. Le commando s’est introduit dans l’hôtel peu après 21H00 via la cuisine, déclenchant une explosion pour s’ouvrir la voie avant de tirer, à la grenade notamment, sur les gardes et les clients. L’électricité a été aussitôt coupée dans le quartier.

Une fête de mariage et une conférence réunissant une centaine d’experts en IT, à laquelle participaient également des représentants du gouvernement, étaient en cours dans l’hôtel au moment des faits, selon le ministère de l’Intérieur.

Vers 01h30 (21h30 heure belge), la police de Kaboul a annoncé que trois des quatre assaillants présumés avaient été tués. Peu de temps auparavant, le ministère de l’Intérieur avait précisé que cinq blessés avaient été transportés à l’hôpital après l’attaque.

Les médias locaux, s’appuyant sur des témoins oculaires, évoquent, eux, un bilan d’au moins quinze morts et blessés ou bien un nombre « très élevé » de victimes.

On ignore également combien de personnes se trouvent encore dans le bâtiment ou si les assaillants ont des otages. « Nous pouvons par contre confirmer que la plupart des gens ont pu être sauvés de l’hôtel », affirme la police.

L’incertitude règne également sur la présence de clients étrangers dans l’établissement. Le ministère américain des Affaires étrangères a lancé un appel sur Twitter à contacter l’ambassade si des personnes détenaient des informations sur la présence de citoyens américains dans l’hôtel Intercontinental.

