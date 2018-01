2018 sonnera-t-elle la fin de la Nintendo 3DS ?

Du côté de Nintendo, les joueurs n’ont d’yeux que pour la Switch, laissant la vieillissante 3DS sur le côté. 2018 sera-t-elle l’année de la retraite de la console portable de Nintendo? Metro vous livre quelques éléments de réponse.

En février 2017, un mois avant le lancement de la Nintendo Switch, nous avions demandé à Shinya Takahashi si cette nouvelle console ne risquait pas de faire de l’ombre à la 3DS. Le Japonais nous avait répondu: «Nous ciblons un public vraiment très large et donc nous pensons qu’il n’y a pas de comparaison nécessaire avec les autres consoles de jeux». Mais à l’époque, il était impossible d’imaginer le succès colossal rencontré par la Switch (10 millions d’exemplaires en 9 mois). De plus, selon les chiffres publiés par Nintendo fin 2017, la majorité des joueurs utilise cette console hybride en mode portable. De quoi changer la donne et définitivement éclipser la 3DS?

Peu de sorties à venir

Pour se faire une idée de l’avenir de la 3DS, il suffit de jeter un coup d’œil au calendrier des sorties. D’abord, si l’on regarde les derniers jeux sortis sur 3DS en 2017, il y a également de quoi se poser quelques questions: «L’aventure Layton» était déjà sorti quelques mois auparavant sur iOS, «Mario & Luigi: Superstar Saga + Les sbires de Bowser» et «Metroid: Samus Returns» étaient des remakes, «Pokémon Ultra-Soleil» et «Ultra-Lune» étaient des versions enrichies des deux épisodes sortis un an plus tôt. Même si ces jeux sont très bons, on a déjà plus original et innovant.

Cette perte de vitesse et ce manque d’inspiration devraient d’ailleurs se poursuivre en 2018. Actuellement, Nintendo n’a qu’un seul jeu développé par ses soins inscrit dans son calendrier: Détective Pikachu, dont la sortie est prévue le 23 mars. Après son succès colossal au Japon, Dragon Quest XI est attendu cette année en Europe mais Square Enix n’a encore donné aucune date. En 2018, les nouveaux jeux disponibles sur la 3DS se compteront probablement sur les doigts de la main. D’ailleurs, le Nintendo Direct Mini qui a eu lieu ce 11 janvier était entièrement consacré à la Switch. Sur les 14 minutes de la présentation, aucune annonce n’a été faite au sujet de la 3DS.

Pas d’annonce officielle

Nintendo et les éditeurs tiers semblent désormais se concentrer sur la Switch, qui compte déjà plus de 10 millions de joueurs. Néanmoins, la 3DS n’est pas encore morte. Même si sa retraite semble inéluctable, aucune annonce officielle n’a été faite par Nintendo. Dans quelques semaines, la 3DS fêtera ses sept ans d’existence. Lors de la génération précédente, la DS avait été remplacée par la 3DS après six ans et la production s’était arrêtée après huit ans. Il a donc de fortes chances que la 3DS suive le même destin l’année prochaine. Nintendo a d’ailleurs déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de nouveau jeu Pokémon sur cette console, un symbole fort quand on sait qu’il s’agit de la licence la plus vendue sur 3DS.

Les New 2DS XL et New 3DS XL, les deux modèles encore produits par Nintendo, restent des consoles accessibles, tant en termes de prix (environ 150 €, deux fois moins cher que la Swich) qu’en termes public. Bien que techniquement dépassée, cette console continue de disposer d’un énorme catalogue de très bons jeux (elle accueille tous les jeux Nintendo 3DS et DS, soit des milliers de titres). Et même si la Switch lui fait de l’ombre, qu’elle sera de moins en moins présente dans les magasins, que les ventes chuteront inexorablement en 2018 et qu’il y aura de moins en moins de nouveaux jeux, la 3DS n’est pas encore morte. Après sept ans d’existence, elle est plutôt en train de prendre une préretraite bien méritée.