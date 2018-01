Roger Vanden Stock fait citoyen d’honneur de la commune d’Anderlecht

Roger Vanden Stock et Jeanine Burny, présidente de la fondation Maurice Carême, seront faits citoyens d’honneur d’Anderlecht mardi, ont indiqué les autorités communales vendredi. Ils seront ainsi récompensés pour leur contribution à l’image d’Anderlecht en Belgique et dans le monde. Roger Vanden Stock a succédé à son père à la tête du Sporting d’Anderlecht en 1996. Il passera le relais à Marc Coucke dans quelques semaines avec un palmarès riche de dix titres de champion, une Coupe et neuf Supercoupes.

Le fils de Constant a aussi été vice-président de l’Union belge de football et président de la Pro League.

Jeanine Burny préside elle la fondation Maurice Carême, qui est située non loin du Parc Astrid. Elle a été la secrétaire et muse du poète, qui est décédé en 1978. Via l’institution, elle aura fait connaître l’oeuvre du Wavrien d’origine – riche de plus de 2.800 textes et mise en musique par quelque 340 musiciens – aux quatre coins du monde.

Source: Belga