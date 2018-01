Proximus League – Le Cercle de Bruges s’empare de la tête devant le Lierse

Après neuf journées, le Cercle de Bruges est le nouveau leader du classement de la deuxième phase. Les Vert et Noir ont écarté le Lierse 4-1 vendredi soir lors de la 23e journée de Proximus League (1B) et prennent le leadership aux Lierrois.

Ivan Cardona (6e) et Jérémy Taravel (17e) lançaient le match de la meilleure des manières pour les Brugeois. À l’heure de jeu, Yagan réduisait l’écart mais Xavier Mercier (73e) et Wesley Vanbelle (82e) donnaient au score son allure définitive.

Après ce succès dans le match au sommet, le Cercle prend la tête du classement de la deuxième phase devant le Lierse. Les hommes de Franky Vercauteren comptent 20 points, deux points de plus que les Lierrois.

Samedi, Union-Westerlo (17h00) et Roulers-Beerschot Wilrijk (20h30) sont au programme. Tubize et Oud-Heverlee Louvain clôtureront la 23e journée dimanche à 16h00.

Source: Belga