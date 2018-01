Présentation WB-Aqua Protect-Veranclassic – Kenny Dehaes: « Mon objectif est de gagner le plus possible en 2018 »

Tweet on Twitter

Nouveau venu chez WB-Aqua Protect-Veranclassic en provenance de Wanty-Groupe Gobert, le sprinteur brabançon Kenny Dehaes a indiqué vendredi, en marge de la présentation de son équipe à Courtrai, que son objectif était de gagner le plus possible en 2018, avec le soutien, notamment, de Kevyn Ista avec qui il a grandi dans le vélo.

Auteur d’une seule victoire, à la Flèche de Gooik, en 2017, Kenny Dehaes veut remettre les pendules à l’heure en 2018, au sein de sa nouvelle équipe. « Les contacts avec ma nouvelle formation se sont liés il y a plusieurs mois avec le directeur sportif Frédéric Amorison » a expliqué Kenny Dehaes. « Le dialogue avec le manager Christophe Brandt a été très vite constructif. Je suis très heureux d’avoir intégré cette formation où je retrouve notamment Kevyn Ista que je connais depuis de nombreuses années et qui sera mon poisson-pilote dans les sprints. »

L’équipe WB-Aqua Protect-Veranclassic disposera d’un deuxième sprinteur, le Français Justin Jules, auteur de 3 succès en 2017. « Justin est un sprinteur différent de moi », a précisé Kenny Dehaes. « Il sera l’homme des sprints dans des courses dures alors que je suis un spécialiste des sprints massifs. Je sais que je suis capable d’accrocher plusieurs victoires dans des courses de classe .1 cette saison. Ce sera mon objectif. »

Source: Belga