Jupiler Pro League – Charleroi écarte Mouscron dans un derby hennuyer à sens unique

En ouverture de la 22e journée de championnat, Charleroi a dominé Mouscron (2-0) vendredi soir au Mambourg. Un own-goal d’Huyghebaert (18e) et un but de Fall (51e) ont suffi aux Carolos pour prendre les trois points. Sèché à Bruges mardi soir en coupe de Belgique (5-1), Charleroi devait se racheter devant son public lors la réception de Mouscron pour la reprise du championnat. Après un premier quart d’heure d’observation, les Carolos profitaient d’une erreur de la défense mouscronnoise pour ouvrir la marque. Bien servi par Benavente, Ilaimaharitra glissait le ballon dans le rectangle mais Huyghebaert, le défenseur hurlu, envoyait le ballon dans ses propres filets (18e). En fin de première période, les Zèbres se créaient plusieurs opportunités de doubler la mise mais Benavente (42e) ou Baby (44e) manquaient de précision.

Ce n’était que partie remise pour Charleroi qui plantait un deuxième but en début de deuxième période. Après une belle combinaison avec Rezaei, Fall glissait le ballon entre les jambes de Logan Bailly (51e). Mouscron en avait plein les pieds et Grange ne passait pas loin du 3-0 mais son envoi terminait sa course sur le poteau (61e). Malgré quelques dernières tentatives carolos, le score ne bougeait plus et Charleroi décroche une victoire logique face à un Mouscron peu inspiré.

Charleroi (45 points) revient provisoirement à huit points du leader Bruges qui se déplace à l’Antwerp dimanche à 14h30. Mouscron, de son côté, reste scotché à la neuvième place (26 points).

Source: Belga