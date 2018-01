Euromillions Basket League – Ostende conserve un bilan parfait, le collectif alostois écarte Willebroek

Ostende a décroché un seizième succès en autant de matchs après sa victoire 62-83 sur le parquet de Limbourg United vendredi soir en ouverture de la 16e journée de championnat. Le BCO garde la tête du classement devant Alost, vainqueur de Willebroek 91-70. Privé de Djodjevic et Mihailovic, ses deux meneurs de jeu, Ostende tombait sur une équipe de Limbourg United accrocheuse en début de match. Le marquoir affichait 18-20 pour les Côtiers après les dix premières minutes. Par la suite, la machine ostendaise trouvait la bonne carburation pour mener 33-42 au repos. Portés par les 18 points de Jean Salumu, les Ostendais poursuivaient sur leur lancée et les Limbourgeois ne pouvaient que constater les dégats. L’écart atteignait les 15 points avant le dernier quart-temps: 46-61. L’avance côtière atteignait même les 20 points au buzzer final: 62-83.

A égalité avec Charleroi et Mons à la deuxième place, Alost n’avait pas droit à l’erreur face à Willebroek. Grâce à une première période très offensive, les hommes de Jean-Marc Jaumin faisaient la course en tête au repos: 55-43. Les Anversois tentaient de recoller au score après la pause mais Olivier Troisfontaines (20 points, 6 rebonds, 5 assists) tuait les derniers espoirs visiteurs à la fin du troisième quart-temps: 75-58. Avec 10 joueurs qui ont apporté leur contribution au score, Alost faisait la différence par son collectif pour s’imposer 91-70 et assurer sa deuxième place au classement (10 victoires).

Deux rencontres sont encore au programme de la 16e journée: samedi soir, Liège se rend à Anvers et dimanche après-midi, le Brussels accueille Mons-Hainaut.

Source: Belga