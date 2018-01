Le prince William s’est rasé le crâne

Tweet on Twitter

Cela fait quelques années que la calvitie plus que naissante du prince William fait jaser outre-Manche. Même son frère Harry passerait son temps à le taquiner. Il a donc pris la décision de prendre le taureau par les cornes.

Face à la calvitie, ils sont nombreux à prendre la difficile et radicale décision de tout raser. C’est ce qu’à fait le duc de Cambridge, comme on a pu le voir lors de sa visite à l’hôpital pour enfants Evelina, situé près du pont de Westminster, à Londres.

Sa nouvelle « coiffure » en a surpris plus d’un, à commencer par les enfants présents. Il y a trois jours à peine, le prince William affichait encore une petite longueur de cheveux lors de sa visite à Coventry.

Sa décision a été largement saluée sur les réseaux sociaux, certains trouvant même qu’il en était rajeuni. On ne sait par contre pas ce qu’en pense son épouse Kate. Cette dernière, lors d’une tournée en Australie, avait présenté au prince William une toque en alpaga en lui disant « Tu en as plus besoin que moi ».

(Découvrez la vidéo sur mobile)