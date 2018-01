Trump « désireux » de parler au procureur spécial sur l’affaire russe, selon son avocat

Tweet on Twitter

Donald Trump a très envie de répondre aux questions du procureur spécial Robert Mueller chargé de l’enquête sur une possible collusion entre son équipe de campagne et la Russie, a déclaré l’avocat du président américain. Cet avocat, Ty Cobb, a déclaré que M. Trump était « très désireux de s’asseoir et apporter toutes les réponses possibles aux questions que le procureur spécial » pourrait lui poser, selon des extraits d’un entretien à la télévision CBS diffusés jeudi.

« Il a très envie d’expliquer au procureur spécial… de dire ce qui est nécessaire pour que cette enquête puisse être bouclée », a souligné l’avocat du président, qui a toujours démenti avec véhémence toute collusion avec la Russie pour faire pencher la balance en sa faveur pendant la présidentielle de 2016 et a souvent dénoncé l’enquête comme une « chasse aux sorcières ».

M. Cobb estime « qu’il n’y a aucune raison que cette enquête ne soit pas conclue rapidement », ce qui veut dire à ses yeux « dans les quatre à six semaines ». Il a aussi exprimé l’espoir que le procureur ne tentera pas seulement de piéger le président en tentant de le faire se contredire.

Il y a une semaine, lors d’un point de presse, Donald Trump lui-même avait jugé « improbable qu’il y ait même un entretien » avec l’ancien directeur du FBI, nommé procureur spécial l’année dernière pour tenter de faire la lumière sur d’éventuels liens entre la campagne du milliardaire new-yorkais et le pouvoir russe.

source: Belga