Nestlé commercialisera vendredi sa 1e barre au chocolat rose développé par Callebaut

Nestlé, le géant agroalimentaire suisse, va lancer vendredi le premier KitKat rose, sur le marché japonais et sud-coréen, rapporte le journal Les Echos. Le chocolat rose ou ruby a été développé par Barry Callebaut à Wieze (Flandre orientale) et en France. Nestlé est le premier à lancer une version rose du chocolat. Issu des fèves de cacao Ruby et baptisé du même nom, il a un goût intense et une couleur naturelle rosée. Ce chocolat à la couleur unique a été développé par le chocolatier Barry Callebaut en Belgique et en France.

Le produit lancé par Nestlé s’appellera « KitKat Chocolatery Sublime Ruby » et sera commercialisé en Corée du Sud et au Japon. Il sera disponible dans les boutiques « KitKat Chocolatory » des deux pays asiatiques.

Des livraisons via internet seront possibles pour la Belgique mais aussi les Etats-Unis, Hong Kong, Macao, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suisse.

Source: Belga