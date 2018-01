« La Coupe Davis est au programme, mais rien n’a encore été décidé », affirme David Goffin

« L’Australian Open, c’est du passé », a confié le N.1 belge de tennis, éliminé jeudi au 2e tour. Quelle sera la suite pour David Goffin (ATP 7) après sa défaite en quatre sets, jeudi à Melbourne, contre le Français Julien Benneteau (ATP 59) ? Une élimination prématurée à l’Australian Open n’était, en effet, pas spécialement prévue au programme du Liégeois, qui restait sur une fin de saison 2017 tonitruante, marquée notamment par une accession en finale au Masters après des victoires contre Rafael Nadal (ATP 1) et Roger Federer (ATP 2).

« On va rentrer et essayer de bien se préparer pour la suite », a ensuite précisé le Sportif belge de l’année 2017 et lauréat du Trophée National du Mérite Sportif. « Il y aura d’autres tournois, dans d’autres conditions. On va tâcher de se remettre directement dans le bain, mais il faudra être très attentif, avec mon entourage, pour voir mes envies, pour essayer de bien gérer tout le calendrier qui m’attend cette année. »

Cela pourrait-il vouloir dire que David Goffin soit amené à changer ses plans ? Normalement, après l’Australian Open, il est prévu qu’il participe à la rencontre du premier tour du Groupe Mondial de la Coupe Davis contre la Hongrie, début février à Liège, puis qu’il dispute les tournois ATP 250 de Montpellier et ATP 500 de Rotterdam.

« La Coupe Davis est au programme. Maintenant, on va voir comment on va gérer la suite, en fonction de la manière dont je vais me sentir dans les jours à venir. Je ne pense pas que cela changera mes plans. Mais rien n’a encore été décidé. »

