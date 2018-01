Intempéries – Reprise au moins partielle de la circulation des Thalys vendredi

La circulation des Thalys, fortement perturbée jeudi par les intempéries, devrait reprendre vendredi de manière normale en ce qui concerne les trains de et vers les Pays-Bas. Les trajets de et vers l’Allemagne restent quant à eux conditionnés à la réouverture de la ligne entre Aix-la-Chapelle et Cologne, prévient l’entreprise jeudi soir. Celle-ci invite les voyageurs à consulter le site Thalys.com ou l’application Thalys pour s’assurer d’avoir les dernières informations disponibles sur la reprise du trafic. Dans tous les cas, le Thalys 9412 prévu au départ de Dortmund à 5h20, en direction de Paris via Bruxelles, est supprimé, tandis que le convoi 9424 démarrera d’Essen HBF au lieu de Dortmund HBF.

Jeudi, la circulation des Thalys entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne avait été totalement interrompue à cause des intempéries et des vents forts qui ont créé le chaos sur les réseaux ferroviaires néerlandais et allemand.

Source: Belga