Intempéries – Neuf morts dans le nord de l’Europe

La violente tempête « Friederike » a fait neuf morts en Europe du Nord dont six en Allemagne, où le trafic ferroviaire grandes lignes a été complètement interrompu jeudi. La compagnie de chemins de fer Deutsche Bahn n’avait pas pris une telle mesure depuis 2007 quand la tempête « Kyrill » s’était abattue sur le pays. Après avoir paralysé le trafic ferroviaire dans l’ouest de la première économie européenne, la tempête Friederike s’est dirigée vers l’est avec des vents soufflant à plus de 130 km/h, ont précisé les services météorologiques. Le toit d’une école où se trouvaient encore des enfants a été arraché par une rafale en Thuringe (est), sans faire de blessés. Dans les massifs montagneux du Harz (centre), des rafales allant jusqu’à 203 km/h ont été relevées, du jamais vu dans le pays.

Plus tôt, la tempête venue de la mer du Nord avait provoqué aussi de nombreuses perturbations aux Pays-Bas, clouant les avions au sol à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol pendant la matinée. Toujours aux Pays-Bas, 66 camions ont été renversés par des rafales de vent, un record dans le pays depuis 1990, provoquant à certains endroits des embouteillages monstre, selon l’office de la circulation routière.

En Allemagne, six personnes, dont deux pompiers, sont décédées dans des accidents provoqués par la tempête. Un homme de 59 ans a été tué par la chute d’un arbre à Emmerich-Elten, en Rhénanie du nord-Westphalie (Allemagne). Un conducteur de poids-lourds de 68 ans est décédé dans un accident de la route, selon la police rhénane. Dans la même région, un pompier est mort pendant une intervention, un autre a également péri en Thuringe. En Brandebourg près de Cottbus, à environ 120 km au sud de Berlin, un conducteur de camion surpris par une rafale est décédé sur l’autoroute. Une automobiliste de 61 ans est morte après avoir perdu le contrôle de son véhicule et percuté un poids-lourd en Mecklembourg-Poméranie (est).

Au Pays-Bas, deux hommes de 62 ans chacun ont été tués par des chutes d’arbres à Zwolle (nord-est) et Enschede (est).

Des décès qui s’ajoutent à celui de l’automobiliste dont le véhicule a été écrasé par un arbre à Grez-Doiceau.

source: Belga