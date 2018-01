Crise au Venezuela – L’Eglise qualifie d' »horrible massacre » l’opération où l’ex-policier a été abattu

L’Eglise vénézuélienne a qualifié jeudi d' »horrible massacre » l’opération au cours de laquelle l’ex-policier rebelle Oscar Pérez a été abattu, et a appelé à ouvrir une enquête. La Conférence épiscopale vénézuélienne (CEV) « dénonce l’horrible massacre mis en évidence par les exécutions extra-judiciaires de civils au cours d’une intervention menée (lundi) par l’armée (…) qui était à la recherche d’Oscar Pérez ». Selon la CEV, « il existe des preuves qui doivent faire l’objet d’une enquête, pour que les familles et la communauté vénézuélienne obtiennent des explications ».

Dénonçant des « exécutions extra-judiciaires », des proches de l’ex-policier rebelle Oscar Pérez et de six autres personnes, tous tués lundi dans une opération armée, ont réclamé en vain de voir les corps mercredi, devant la morgue de Caracas gardée par des dizaines de militaires.

Dans une vidéo tournée pendant l’intervention dans une maison où il était retranché près de Caracas, Pérez affirmait, le visage ensanglanté, que les autorités voulaient le tuer alors que lui et ses compagnons voulaient se rendre.

Bête noire du président socialiste Nicolas Maduro, Oscar Pérez, 36 ans, physique de mannequin au teint mat et grands yeux azur, appelait sur les réseaux sociaux les Vénézuéliens à se soulever contre le gouvernement de ce pays pétrolier en crise. Oscar Pérez avait marqué les esprits par un coup d’éclat le 27 juin, en pleine manifestations anti-gouvernementales qui avaient fait 125 morts entre avril et juillet: il avait survolé Caracas à bord d’un hélicoptère dérobé à la police et lancé des grenades sur des bâtiments officiels, sans faire de victime.

